У низці регіонів України очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n165616-miscyamy-doschi-ta-snig-pogoda-v-ukrayini-na-13-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 13 січня буде хмарною погода з проясненнями, у північних та центральних областях прогнозується невеликий сніг, а на заході очікуються дощі із мокрим снігом. На дорогах країни, окрім півдня, можлива ожеледиця.

Також у західних областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря на заході становитиме −10…−15° вночі та близько 0° вдень (на Закарпатті −2…−7°), на решті території — −13…−18° вночі (на півночі країни — −16…−21°), вдень — −1…−6° (на сході — −7…−12°).

Погода у Києві 13 січня передбачає мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень — невеликий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −16…−18°, вдень — піднімуться до −1…−3°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде похмурою. Вночі без опадів, вдень — невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме −11…−13°, вдень — 0…-2°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень — невеликий сніг. Термометри вночі покажуть −10…−12°, вдень — −1…−3°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде похмурою, вдень та вночі очікується невеликий сніг. Синоптики прогнозують температуру повітря −15…−17° вночі та −9…−11° вдень. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 13 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo