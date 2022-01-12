Компромісу не буде - Столтенберг про вимоги Москви щодо України і НАТО, скріншот

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Переговори НАТО — Росія відбулися у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі 12 січня.

За стіл з росіянами сіли представники США та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Переговори відбулися у форматі саміту Росія-НАТО. Сторони обговорили й ситуацію біля кордонів України і так звані «гарантії безпеки», на яких наполягала Росія.

На прес-конференції після чотиригодинних переговорів Столтенберг назвав зустріч із Росією «корисною». Щодо України він уточнив, що «кожна країна може обирати свій шлях».

Лише Україна та 30 країн НАТО можуть ухвалювати рішення про готовність вступу, Росія тут не може накладати вето, — заявив генеральний секретар.

Про перспективи Києва вступити до Альянсу, Столтенберг не уточнив.

Росія нагромадила війська біля кордону з Україною, Москва вже була дотичною до окупації частини України, тому як можна говорити, що Україна погрожує Росії? — сказав Столтенберг.

За його словами, Росія знову закликала не приймати Україну до НАТО, Альянс відповів відмовою надавати такі гарантії.

Росія і союзники НАТО висловили необхідність відновити діалог і дослідити графік наступних зустрічей. Союзники НАТО готові і далі зустрічатися з Росією. Члени Альянсу хочуть обговорити збільшення прозорості навчань і скоротити простір і можливості кібератак, — додав він.

Столтенберг також повідомив, що союзники готові дивитися на покращення каналів військової комунікації і можливість відкриття офісів НАТО в Москві і Брюсселі.

Генсек НАТО сказав, що сторони мають намір домовитись про взаємні обмеження на ракетні озброєння в Європі, а також щодо ядерної зброї.

Росія порушила договір, Росія почала розміщувати ракети, — сказав Столтенберг, тому договір про Ракети середньої дальності, за його словами, «рухнув» і тепер треба відновити домовленості.

Столтенберг заявив, що застосування сили Росією проти України буде «великою стратегічною помилкою».

Росія має військову силу в Грузії, Україні, Криму, а також в Молдові. Їх туди не запрошували. Від Росії вимагали відвести ці сили і поважати кордони всіх країн і для безпеки і миру в Європі це необхідно. Ми не збираємося йти на компроміс щодо основних принципів, — додав Столтенберг.



Нагадаємо, що західний світ вже декілька днів намагається порозумітися із Москвою, яка навіть на тлі численних переговорів продовжує підтягувати війська до кордонів з Україною.

10 січня США та РФ провели переговори у Женеві.