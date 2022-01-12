Компромисса не будет — Столтенберг о требованиях Москвы в отношении Украины и НАТО

https://racurs.ua/n165615-kompromissa-ne-budet-stoltenberg-o-trebovaniyah-moskvy-v-otnoshenii-ukrainy-i-nato-video.html

Ракурс

Переговоры НАТО-Россия состоялись в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 12 января.

За стол с россиянами сели представители США и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Переговоры прошли в формате саммита Россия-НАТО. Стороны обсудили ситуацию у границ Украины и так называемые «гарантии безопасности», на которых настаивала Россия.

На пресс-конференции после четырехчасовых переговоров Столтенберг назвал встречу с Россией «полезной». По Украине он уточнил, что «каждая страна может выбирать свой путь».

Только Украина и 30 стран НАТО могут принимать решение о готовности к вступлению, Россия здесь не может налагать вето, — заявил генеральный секретарь.

О перспективах Киева вступить в Альянс Столтенберг не уточнил.

Россия накопила войска у границы с Украиной, Москва уже была причастна к оккупации части Украины. Как можно говорить, что Украина угрожает России? — сказал Столтенберг.

По его словам, Россия сегодня снова призвала не принимать Украину в НАТО, Альянс ответил отказом предоставлять такие гарантии.

Россия и союзники НАТО выразили необходимость возобновить диалог и изучить график последующих встреч. Союзники НАТО готовы и дальше встречаться с Россией. Члены Альянса хотят обсудить увеличение прозрачности учений и сократить пространство и возможности кибератак, — добавил он.

Столтенберг также сообщил, что союзники готовы смотреть на улучшение каналов военной коммуникации и возможность открытия офисов НАТО в Москве и в Брюсселе.

Генсек НАТО сказал, что стороны намерены договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе, а также в отношении ядерного оружия.

Россия нарушила договор, Россия начала размещать ракеты, — сказал Столтенберг, поэтому договор о ракетах средней дальности, по его словам, «рухнул» и теперь нужно возобновить договоренности.

Столтенберг заявил, что применение силы Россией против Украины будет «большой стратегической ошибкой».

Россия обладает военной силой в Грузии, Украине, Крыму, а также в Молдове. Их туда не приглашали. От России потребовали отвести эти силы и уважать границы всех стран. Для безопасности и мира в Европе это необходимо. Мы не собираемся идти на компромисс по основным принципам, — добавил Столтенберг.



Напомним, что западный мир уже несколько дней пытается найти общий язык с Москвой, которая даже на фоне многочисленных переговоров продолжает подтягивать войска к границам с Украиной.

10 января США и РФ провели переговоры в Женеве.