https://racurs.ua/n165614-skolko-chasov-v-den-tratyat-ludi-v-smartfonah-infografika.html

Ракурс

Смартфоны играют значительную роль в жизни современных людей. Компания App Annie, занимающаяся изучением рынка мобильных технологий, составила отчет о привычках владельцев смартфонов.

Сообщается, что люди в 2021 году пользовались смартфонами дольше, чем когда-либо, в среднем 4,8 часа в день, или около трети свободного времени. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего за два года люди стали на 30% больше времени проводить со смартфоном, выполняя свою работу или развлекаясь. Как отмечено в отчете, столько времени люди тратят на различные мобильные приложения, а оценка проведена среди владельцев Android-смартфонов на десяти крупных рынках.

В 2021 году увеличилось количество загрузок мобильных приложений для всех платформ на 5%, расходы людей на программы и контент для смартфонов выросли на 19%, а расходы на рекламу поднялись на 23%.

Напомним, ранее мы сообщали, что падение смартфона между креслами в самолете несет опасность, считают авиаэксперты. По мнению специалистов, самым опасным местом для смартфона на борту самолета может быть пространство между креслами.