Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Сколько часов в день тратят люди в смартфонах (ИНФОГРАФИКА)

12 янв 2022, 15:56
999

Смартфоны играют значительную роль в жизни современных людей. Компания App Annie, занимающаяся изучением рынка мобильных технологий, составила отчет о привычках владельцев смартфонов.

Сообщается, что люди в 2021 году пользовались смартфонами дольше, чем когда-либо, в среднем 4,8 часа в день, или около трети свободного времени. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего за два года люди стали на 30% больше времени проводить со смартфоном, выполняя свою работу или развлекаясь. Как отмечено в отчете, столько времени люди тратят на различные мобильные приложения, а оценка проведена среди владельцев Android-смартфонов на десяти крупных рынках.


В 2021 году увеличилось количество загрузок мобильных приложений для всех платформ на 5%, расходы людей на программы и контент для смартфонов выросли на 19%, а расходы на рекламу поднялись на 23%.

Напомним, ранее мы сообщали, что падение смартфона между креслами в самолете несет опасность, считают авиаэксперты. По мнению специалистов, самым опасным местом для смартфона на борту самолета может быть пространство между креслами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров