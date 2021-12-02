В топе: лучшие смартфоны и мобильные телефоны в 2021 году

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Ракурс

2021 год подходит к концу. Бренды мобильной электроники успели не раз порадовать фанатов мощными новинками, но, как показывает статистика, наравне с флагманскими смартфонами продаются кнопочные мобильные телефоны.

Мы подготовили обзор самых продаваемых устройств в 2021 году. Каждый телефон легко можно найти на сайте сертифицированного магазина техники и электроники в Украине. Долго ждать доставку и переплачивать не придётся.

ТОП-3 кнопочные модели

Кнопочные модели по-прежнему в деле. Sigma, Nokia и Philips выпускают устройства, которые кое в чём могут обойти даже модные смартфоны. Например, в продолжительности автономной работы.

1. Sigma X-treme PR68

Защищённый телефон с цветным дисплеем диагональю в 2,8 дюймов. Гаджет разработан для пользователей, которые занимаются экстремальным спортом, интересуются горными походами и другими видами экстрим-туризма. Корпус защищён от воды, пыли и грязи на уровне с флагманскими смартфонами — по стандарту IP68.

Несмотря на кнопочную конструкцию, у девайса есть камера. Правда, всего на 0,3 Мп. Специально разработанный командой аккумулятор на 4000 мАч позволяет пользоваться мобилкой до 25 дней без подзарядки.

2. Nokia 800 Tough Dual Sim

Это почти кнопочный смартфон. В Украине финский бренд официально представляет магазин Цитрус. На сайте реселлера гаджет стоит 3300 грн. У модели водо- и пыленепроницаемый корпус, выдерживающий экстремальные температуры и случайные падения. Nokia 800 Though может находиться под водой на глубине в 1,5 метра в течение 30 минут, а потом также исправно работать, как раньше.

Одна из важных особенностей — возможность подключения к мобильной сети 4G LTE. Модель поддерживает работу мессенджеров и социальных сетей. Задняя панель оснащена камерой со светодиодной вспышкой и может делать снимки с разрешением в 2 Мп. Вспышка помогает создавать неплохие кадры в ночное время.

3. Nokia 150 Dual SIM

Ещё одна популярная модель от финского бренда, которую можно заказать в Цитрусе. Стоимость в пределах 1200 грн. За эти деньги пользователи получают стильный корпус с крупной кнопочной панелью, цветной экран с диагональю в 2,4 дюйма, поддержу MP3 плеера и снова камеру, но теперь на 0,3 Мп.

Модель идеально подходит для удобного набора сообщений и звонков. Популярное решение для пожилой аудитории. К тому же разобраться в настройках легко, а вот что-то сломать — сложно.

ТОП-3 смартфона

Бесспорные лидеры — Apple, Samsung и Xiaomi. Если вы планируете купить телефон с продвинутым функционалом, предлагаем познакомиться с самыми продаваемыми моделями этих брендов.

1. iPhone 12 Pro

Первая модель Apple с поддержкой LiDAR сканера, который позволяет делать профессиональные портретные снимки в ночном режиме и работать с 3D графикой.

У гаджета мощный фирменный центральный процессор Apple A14 Bionic — первый мобильный чип, построенные по 5-нанометровому техпроцессу. Благодаря этому смартфон может выполнять любые сложные операции и подходит для работы.

2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Более бюджетная альтернатива смартфону от Apple, но не менее функциональная. Pro-гаджет работает на базе центрального процессора Qualcomm Snapdragon 732G, в основе которого 8 ядер с усовершенствованной архитектурой. Смартфон справляется с требовательными мобильными играми и обеспечивает бесперебойную работу любых приложений.

На задней панели блок из четырёх камер. Разрешение основного объектива составляет нереальные 108 Мп. Съёмка на уровне с профессиональными фотографами гарантирована. А ёмкий аккумулятор на 5020 мАч подарит до 2-х суток активной работы.

3. Samsung Galaxy A32

Один из самых продаваемых бюджетных смартфонов в 2021 году. Модель, которая стала бестселлером в Украине. Цена девайса— 7300 грн. За работу отвечает производительный центральный процессор MediaTek Helio G680. Аккумулятор на 5000 мАч делает возможными 2 дня работы в динамичном режиме — со стримингами, обменом сообщениями в мессенджерах и т.д. Быстро пополнить запас энергии можно с помощью адаптера на 15 Вт.

На задней панели четыре камеры, управляемые искусственным интеллектом. Разрешение основной — 64 Мп. Кроме основного модуля установлен широкоугольный, макро- и портретный объектив.