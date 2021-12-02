Украинский военный погиб на Донбассе. Фото: ООС

https://racurs.ua/n163876-ukrainskiy-voennyy-pogib-na-donbasse.html

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Война на Донбассе продолжается — за сутки 1 декабря со стороны российских наемников было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС).

В направлении Авдеевки пророссийские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Они осуществили дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

Возле Шумов боевики совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе может прекратиться только путем дипломатии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена возвращать Донбасс силой и не видит альтернативы минским соглашениям.