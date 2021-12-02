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Ракурс
Український військовий загинув на Донбасі. Фото: ООС

Український військовий загинув на Донбасі

2 гру 2021, 08:51
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Війна на Донбасі триває — за добу 1 грудня з боку російських найманців було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Унаслідок обстрілів загинув український військовий. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Проросійські найманці здійснили дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар’їнка, унаслідок чого дістала поранення цивільна особа.


Біля Шумів бойовики здійснили обстріл із мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Унаслідок ворожих дій один український військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна на Донбасі може припинитися тільки шляхом дипломатії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована повертати Донбас силою й не бачить альтернативи мінським угодам.

Джерело: Ракурс


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