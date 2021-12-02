«Омікрон» удвічі збільшив кількість нових випадків коронавірусу в ПАР

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163875-omikron-udvichi-zbilshyv-kilkist-novyh-vypadkiv-koronavirusu-v-par.html

Ракурс

«Омікрон», новий штам коронавірусу, удвічі збільшив кількість нових випадків коронавірусу за добу.

Кількість нових підтверджених випадків зросла до 8 тис. 561 у середу в порівнянні з 4 тис. 373 днем раніше. Про це повідомляє Associated Press.

Вчені з Південної Африки заявили, що готуються до швидкого зростання випадків COVID-19 після виявлення нової мутації.

У Південній Африці на початку листопада спостерігався період низької передачі, коли в середньому за тиждень було близько 200 нових випадків на добу, але в середині листопада кількість нових випадків швидко зросла. Нові випадки становлять 16,5% позитивних у порівнянні з 1% на початку листопада.

З населенням 60 млн людей у ПАР зафіксовано понад 2,9 млн випадків коронавірусу, зокрема 90 тис. смертей. Поки що рано стверджувати, що «Омікрон» є причиною збільшення випадків, але це дуже імовірно, вважають експерти. Штам «Омікрон» був виявлений у п’яти з дев’яти провінцій Південної Африки і склав 74% геномів вірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Омікрон» — новий варіант коронавірусу, виявлений у Південній Африці, уже нашкодив світовій економіці. Відновлення після коронакризи туристичної галузі та пасажирських авіаперевезень знову опинилося під загрозою.

Джерело: Associated Press