День Авдія-дбайливця відзначають 2 грудня. Фото: vesiskitim.ru

https://racurs.ua/ua/n163874-den-avdiya-dbaylyvcya-vidznachaut-2-grudnya-istoriya-ta-tradyciyi.html

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2 грудня за церковним календарем — день пам’яті святого пророка Авдія, який є одним з 12 малих пророків.

Українці вважали Авдія покровителем домашнього вогнища, оберегом сімейного благополуччя і домашнього господарства. Саме тому називали Авдія дбайливцем.

Наші предки 2 грудня не рекомендували без потреби виходити з дому, бо вірили, що в цей день на вулиці лютує нечисть. Селяни вважали за краще на Авдія сидіти біля печі, пити трав’яний відвар з медом і розмовляти.

Народні прикмети й повір’я на 2 грудня:

Сніжний день з сильним вітром — до тривалої зими й холодної весни.

Багато снігу з глибокими заметами — чекай багатого врожаю в наступному році.

Буцається худоба — чекай хуртовини.

Корови ніс з ясел показують — погода скоро зміниться.

У світі 2 грудня відзначають Міжнародний день модельної залізниці, Всесвітній день комп’ютерної грамотності та Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Також 2 грудня — День незалежності Об'єднаних Арабських Еміратів, День проголошення Лаоської Народно-Демократичної Республіки.

2 грудня в історії:

1015 рік — князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол.

1697 рік — у Лондоні відкрито кафедральний собор святого Павла.

1870 рік — Рим проголосили столицею Королівства Італія.

1969 рік — у США відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747.

Нагадаємо, 1 грудня в Україні відзначали День працівників прокуратури, а в світі — День Антарктиди та Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Православна церква 1 грудня вшановувала пам’ять святих мучеників Романа і Платона.