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День Авдія-дбайливця відзначають 2 грудня. Фото: vesiskitim.ru

День Авдія-дбайливця відзначають 2 грудня — історія та традиції

1 гру 2021, 22:50
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2 грудня за церковним календарем — день пам’яті святого пророка Авдія, який є одним з 12 малих пророків.

Українці вважали Авдія покровителем домашнього вогнища, оберегом сімейного благополуччя і домашнього господарства. Саме тому називали Авдія дбайливцем.

Наші предки 2 грудня не рекомендували без потреби виходити з дому, бо вірили, що в цей день на вулиці лютує нечисть. Селяни вважали за краще на Авдія сидіти біля печі, пити трав’яний відвар з медом і розмовляти.

Народні прикмети й повір’я на 2 грудня:

  • Сніжний день з сильним вітром — до тривалої зими й холодної весни.
  • Багато снігу з глибокими заметами — чекай багатого врожаю в наступному році.
  • Буцається худоба — чекай хуртовини.
  • Корови ніс з ясел показують — погода скоро зміниться.

У світі 2 грудня відзначають Міжнародний день модельної залізниці, Всесвітній день комп’ютерної грамотності та Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Також 2 грудня — День незалежності Об'єднаних Арабських Еміратів, День проголошення Лаоської Народно-Демократичної Республіки.


2 грудня в історії:

  • 1015 рік — князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол.
  • 1697 рік — у Лондоні відкрито кафедральний собор святого Павла.
  • 1870 рік — Рим проголосили столицею Королівства Італія.
  • 1969 рік — у США відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747.

Нагадаємо, 1 грудня в Україні відзначали День працівників прокуратури, а в світі — День Антарктиди та Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Православна церква 1 грудня вшановувала пам’ять святих мучеників Романа і Платона.

Джерело: Ракурс


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