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Ракурс
Ілля Кива. Скріншот з відео

Золото, картини та мільйони готівки — що знайшли під час обшуків у Киви (ВІДЕО)

1 гру 2021, 22:21
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Обшуки в будинку народного депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви дозволили знайти правоохоронцям багато цікавого.

Зокрема, в оселі одіозного парламентаря виявили багато золотих виробів та картину, на якій Кива зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, яке опубліковане в YouTube.

Кива в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Фото: Світлана Крюкова у Facebook

Кива з Медведчуком та Рабіновичем. Фото: Світлана Крюкова у Facebook

Розслідувачі із посиланням на джерела в силових структурах розповіли, що у Киви знайшли майже 10 злитків золота на суму понад 1 млн грн. Також під час слідчих дій у будинку виявили готівкові кошти в сумі 1,1 млн грн, понад 500 тис. дол. Ще понад 300 тис. грн виявили в автомобілі. Загалом було знайдено готівки на 15 млн грн. Зазначається, що ці коштовності та гроші не були вказані в декларації нардепа.

Крім того, журналісти побачили дві картини, які раніше продавала на своїй cторінці у Facebook керівник підсанкційного видання «Страна» Світлана Крюкова. На одній із картин нардеп Кива зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Ще на одній картині депутат разом з лідерами ОПЗЖ Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем. Всі вони зображені в образі головних персонажів радянського фільму «Кавказька полонянка».


Нагадаємо, 16 вересня до будинку народного депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви прийшли з обшуками. Також журналісти дізналися, що Кива живе в незадекларованому маєтку під Києвом, який коштує понад 21 млн грн.

Джерело: Bihus.Info

Джерело: Ракурс


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