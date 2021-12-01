Електрогітару надрукували з дерев'яної тирси. Фото: Desktop Metal / Olaf Diegel

https://racurs.ua/ua/n163872-elektrogitaru-nadrukuvaly-z-derev-yanoyi-tyrsy-na-3d-prynteri-foto.html

Ракурс

Легка електрогітара Greenaxe від дизайнера Олафа Дігеля була надрукована на 3D-принтері.

Музичний інструмент був виготовлений з дерев’яної тирси. Технологія перетворення тирси у «робочий» матеріал була розроблена компанією Forustl, яка працює з відходами лісопилок. Діапазон щільності вже готового матеріалу може досягати різної міцності та ваги. Сам матеріал у кінцевому підсумку може виглядати як імітація деревини. Про це повідомляє NewAtlas.

Дігель, який є професором адитивного виробництва в університеті Окленда, створив вже не одну гітару за допомогою 3D-друку. Однак Greenaxe — перша його електрогітара, яка виготовлена з деревини.

Нагадаємо, за допомогою 3D-принтера вдалося створити турбореактивний двигун. В ході випробувань, результати якого опублікували в YouTube, він довів свою працездатність.

Джерело: NewAtlas