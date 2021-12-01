Электрогитару напечатали из деревянных опилок. Фото: Desktop Metal / Olaf Diegel

https://racurs.ua/n163872-elektrogitaru-napechatali-iz-derevyannyh-opilok-na-3d-printere-foto.html

Ракурс

Легкая электрогитара Greenaxe от дизайнера Олафа Дигеля была напечатана на 3D-принтере.

Музыкальный инструмент был изготовлен из деревянных опилок. Технология превращения опилок в «рабочий» материал была разработана компанией Forustl, которая работает с отходами лесопилок. Диапазон плотности уже готового материала может достигать различной прочности и веса. Сам материал в конечном итоге может выглядеть как имитация древесины. Об этом сообщает NewAtlas.

Дигель, который является профессором аддитивного производства в Университете Окленда, создал уже не одну гитару с помощью 3D-печати. Однако Greenaxe — первая его электрогитара, которая изготовлена из древесины.

Напомним, с помощью 3D-принтера удалось создать турбореактивный двигатель. В ходе испытаний, результаты которого опубликовали в YouTube, он доказал свою работоспособность.

Источник: NewAtlas