Илья Кива. Скриншот с видео

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Обыски в доме народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы позволили правоохранителям найти много интересного.

В частности, в доме одиозного парламентария обнаружили много золотых изделий и картину, на которой Кива изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, которое опубликовано в YouTube.

Расследователи со ссылкой на источники в силовых структурах рассказали, что у Кивы нашли почти 10 слитков золота на сумму более 1 млн грн. Также во время следственных действий в доме обнаружили наличные денежные средства в сумме 1,1 млн грн, больше 500 тыс. долл. Еще более 300 тыс. грн обнаружили в автомобиле. Всего было найдено наличных на 15 млн грн. Отмечается, что эти драгоценности и деньги не были указаны в декларации нардепа.

Кроме того, журналисты увидели две картины, которые ранее продавала на своей странице в Facebook руководитель подсанкционного издания «Страна» Светлана Крюкова. На одной из картин нардеп Кива изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. Еще на одной картине депутат вместе с лидерами ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем. Все они изображены в образе главных персонажей советского фильма «Кавказская пленница».

Напомним, 16 сентября в дом народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы пришли с обысками. Также журналисты узнали, что Кива живет в незадекларированном имении под Киевом, которое стоит более 21 млн грн.

Источник: Bihus.Info