День Авдея-радетеля отмечают 2 декабря. Фото: vesiskitim.ru

https://racurs.ua/n163874-den-avdeya-radetelya-otmechaut-2-dekabrya-istoriya-i-tradicii.html

Ракурс

2 декабря по церковному календарю — день памяти святого пророка Авдея, который является одним из 12 малых пророков.

Украинцы считали Авдея покровителем домашнего очага, оберегом семейного благополучия и домашнего хозяйства. Именно поэтому называли Авдея рачительным.

Наши предки 2 декабря не рекомендовали без нужды выходить из дома, потому что верили, что в этот день на улице свирепствует нечисть. Селяне предпочитали на Авдея сидеть у печи, пить травяной отвар с медом и разговаривать.

Народные приметы и поверья на 2 декабря:

Снежный день с сильным ветром — к длинной зиме и холодной весне.

Много снега с глубокими сугробами — жди богатого урожая в следующем году.

Бодается скот — жди метели.

Коровы нос из яслей показывают — погода скоро изменится.

В мире 2 декабря отмечают Международный день модельной железной дороги, Всемирный день компьютерной грамотности и Международный день борьбы за отмену рабства. Также 2 декабря — День независимости Объединенных Арабских Эмиратов, День провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики.

2 декабря в истории:

1015 год — князь Ярослав Мудрый занял в Киеве престол.

1697 год — в Лондоне открыт кафедральный собор святого Павла.

1870 год — Рим провозгласили столицей Королевства Италия.

1969 год — в США состоялся первый демонстрационный полет реактивного самолета Boeing 747.

Напомним, 1 декабря в Украине отмечали День работников прокуратуры, а в мире — День Антарктиды и Всемирный день борьбы со СПИДом. Православная церковь 1 декабря чтила память святых мучеников Романа и Платона.