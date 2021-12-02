«Омикрон» вдвое увеличил количество новых случаев коронавируса в ЮАР

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n163875-omikron-vdvoe-uvelichil-kolichestvo-novyh-sluchaev-koronavirusa-v-uar.html

Ракурс

«Омикрон», новый штамм коронавируса, вдвое увеличил количество новых случаев коронавируса в сутки в ЮАР.

Количество новых подтвержденных случаев возросло до 8 тыс. 561 в среду в сравнении с 4 тыс. 373 днем ​​ранее. Об этом сообщает Associated Press.

Ученые из Южной Африки заявили, что готовятся к быстрому увеличению количества случаев COVID-19 после обнаружения новой мутации.

В Южной Африке в начале ноября наблюдался период низкой передачи, когда в среднем за неделю было около 200 новых случаев в сутки, но в середине ноября количество новых случаев быстро возросло. Новые случаи составляют 16,5% положительных по сравнению с 1% в начале ноября.

С населением в 60 млн человек в ЮАР зафиксировано более 2,9 млн случаев коронавируса, в том числе 90 тыс. смертей. Пока рано утверждать, что «Омикрон» является причиной увеличения количества больных, но это очень вероятно, считают эксперты. Штамм «Омикрон» был обнаружен в пяти из девяти провинций Южной Африки и составил 74% геномов вируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Омикрон» — новый вариант коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, уже навредил мировой экономике. Восстановление после коронакризиса туристической отрасли и пассажирских авиаперевозок снова оказалось под угрозой.

Источник: Associated Press