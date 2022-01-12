https://racurs.ua/ua/n165614-skilky-godyn-na-den-vytrachaut-ludy-v-smartfonah-infografika.html

Ракурс

Смартфони грають значну роль у житті сучасних людей. Компанія App Annie, яка займається вивченням ринку мобільних технологій, склала звіт про звички власників смартфонів.

Повідомляється, що люди у 2021 році користувалися смартфонами довше, ніж будь-коли, — у середньому 4,8 години на день, або близько третини вільного часу. Про це повідомила прес-служба компанії.

Усього за два роки люди стали на 30% більше часу проводити зі смартфоном, виконуючи свою роботу чи розважаючись. Як зазначено у звіті, стільки часу люди витрачають на різні мобільні програми, а оцінку проведено серед власників Android-смартфонів на десяти великих ринках.

У 2021 році збільшилася кількість завантажень мобільних додатків для всіх платформ на 5%, витрати людей на програми та контент для смартфонів зросли на 19%, а витрати на рекламу піднялися на 23%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що падіння смартфона між кріслами в літаку несе небезпеку, вважають авіаексперти. На думку фахівців, найнебезпечнішим місцем для смартфона на борту літака може бути простір між кріслами.

Читайте також: В топе: лучшие смартфоны и мобильные телефоны у 2021 году