Україна продовжить позичати в МВФ - план Шмигаля

https://racurs.ua/ua/n165613-ukrayina-prodovjyt-pozychaty-v-mvf-plan-shmygalya.html

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Україна домовлятиметься з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму після завершення чинної.

Про це 12 січня на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Ми хочемо дати старт новим проєктам та програмам співробітництва для забезпечення економічного відновлення та досягнення стійкого економічного зростання України. Ідеться про продовження програми макрофінансової допомоги ЄС, а також про започаткування нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ по закінченню строку дії програми stand by, — сказав Шмигаль на засіданні.

Наразі між Києвом та МВФ діє програма stand-by, яка мала тривати 18 місяців, але сторони домовилися продовжити її на півроку. Україна може отримати загалом 5 млрд дол. Перший транш надійшов ще в червні 2020 року (2,1 млрд), інший погодили в листопаді 2021 року (700 млн).

У листопаді міністр фінансів Сергій Марченко розраховував, що в 2022 році уряд може сподіватися на 2,2 млрд дол. від МВФ, які надійдуть двома траншами після переглядів програми у березні та червні.

Умовами для нових траншів стали, зокрема, обрання нових голів САП та НАБУ, а також наглядових рад «Нафтогазу, «Енергоатому» та «Укренерго».

МВФ 24 листопада оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику за результатами перегляду програми «стенд-бай». Україна взяла на себе низку зобов’язань. Йшлося про такі вимоги: