Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна продовжить позичати в МВФ - план Шмигаля
Україна продовжить позичати в МВФ — план Шмигаляhttps://racurs.ua/ua/n165613-ukrayina-prodovjyt-pozychaty-v-mvf-plan-shmygalya.htmlРакурс
Україна домовлятиметься з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову програму після завершення чинної.
Про це 12 січня на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Ми хочемо дати старт новим проєктам та програмам співробітництва для забезпечення економічного відновлення та досягнення стійкого економічного зростання України. Ідеться про продовження програми макрофінансової допомоги ЄС, а також про започаткування нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ по закінченню строку дії програми stand by, — сказав Шмигаль на засіданні.
Наразі між Києвом та МВФ діє програма stand-by, яка мала тривати 18 місяців, але сторони домовилися продовжити її на півроку. Україна може отримати загалом 5 млрд дол. Перший транш надійшов ще в червні 2020 року (2,1 млрд), інший погодили в листопаді 2021 року (700 млн).
У листопаді міністр фінансів Сергій Марченко розраховував, що в 2022 році уряд може сподіватися на 2,2 млрд дол. від МВФ, які надійдуть двома траншами після переглядів програми у березні та червні.
Умовами для нових траншів стали, зокрема, обрання нових голів САП та НАБУ, а також наглядових рад «Нафтогазу, «Енергоатому» та «Укренерго».
МВФ 24 листопада оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику за результатами перегляду програми «стенд-бай». Україна взяла на себе низку зобов’язань. Йшлося про такі вимоги:
- до кінця листопада 2021 року виконати одразу декілька структурних маяків МВФ: ухвалити держбюджет, у якому дефіцит не перевищуватиме 3,5% від ВВП, і затвердити план передачі повноважень від старих членів наглядових рад держбанків до нових. При цьому нових членів наглядових рад мають обрати за повною процедурою, яка включає всі необхідні конкурси;
- аудит COVID-фонду;
- Офіс генерального прокурора має опублікувати проміжний звіт щодо розслідувань у справах доведення до банкрутства банків, зокрема, дані про кількість осіб, щодо яких велось розслідування та яких було засуджено, а також розмір штрафів та відшкодування збитків;
- затвердження дорожньої карти повної або часткової приватизації «ПриватБанку» та «Ощадбанку»;
- Україна з 2022 року повинна повернутися до практики обмеження державних гарантій до 3% доходів загального фонду держбюджету на рік;
- до кінця березня 2022 року покращити процедуру відбору голови Спеціальної антикорупційної прокуратури і нарешті призначити його;
- до кінця квітня завершити разову перевірку доброчесності чинних членів Вищої ради юстиції.
- призначити наглядову раду «Енергоатому» з більшістю незалежних членів, обраних у межах прозорої процедури. Наглядові ради мають створити також при «Нафтогазі» та «Укренерго» до кінця грудня та січня відповідно.
.