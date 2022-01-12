Украина продолжит занимать у МВФ - план Шмыгаля

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Украина будет договариваться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе после действующей.

Об этом 12 января на заседании правительства сообщил премьер Денис Шмигаль.

Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины. Речь идет о продолжении программы макрофинансовой помощи ЕС, а также о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по окончании срока действия программы stand by, — сказал Шмигаль на заседании.

Сейчас между Киевом и МВФ действует программа stand-by, которая должна была длиться 18 месяцев, но стороны договорились продлить ее на полгода. Украина может получить в общей сложности 5 млрд дол. Первый транш поступил еще в июне 2020 года (2,1 млрд.), второй согласовали в ноябре 2021 года (700 млн.).

В ноябре министр финансов Сергей Марченко рассчитывал, что в 2022 году правительство может надеяться на 2,2 млрд дол. от МВФ, которые поступят двумя траншами после просмотра программы в марте и июне.

Условиями для новых траншей стали, в частности, избрание новых председателей САП и НАБУ, а также наблюдательных советов «Нафтогаза», «Энергоатома» и «Укрэнерго».

МВФ 24 ноября обнародовал обновленный меморандум с Украиной об экономической и финансовой политике по результатам пересмотра программы стэнд-бай. Украина взяла на себя ряд обязательств. Речь шла о следующих требованиях: