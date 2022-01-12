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Украина продолжит занимать у МВФ - план Шмыгаля
Украина продолжит занимать у МВФ — план Шмыгаляhttps://racurs.ua/n165613-ukraina-prodoljit-zanimat-u-mvf-plan-shmygalya.htmlРакурс
Украина будет договариваться с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе после действующей.
Об этом 12 января на заседании правительства сообщил премьер Денис Шмигаль.
Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины. Речь идет о продолжении программы макрофинансовой помощи ЕС, а также о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по окончании срока действия программы stand by, — сказал Шмигаль на заседании.
Сейчас между Киевом и МВФ действует программа stand-by, которая должна была длиться 18 месяцев, но стороны договорились продлить ее на полгода. Украина может получить в общей сложности 5 млрд дол. Первый транш поступил еще в июне 2020 года (2,1 млрд.), второй согласовали в ноябре 2021 года (700 млн.).
В ноябре министр финансов Сергей Марченко рассчитывал, что в 2022 году правительство может надеяться на 2,2 млрд дол. от МВФ, которые поступят двумя траншами после просмотра программы в марте и июне.
Условиями для новых траншей стали, в частности, избрание новых председателей САП и НАБУ, а также наблюдательных советов «Нафтогаза», «Энергоатома» и «Укрэнерго».
МВФ 24 ноября обнародовал обновленный меморандум с Украиной об экономической и финансовой политике по результатам пересмотра программы стэнд-бай. Украина взяла на себя ряд обязательств. Речь шла о следующих требованиях:
- до конца ноября 2021 года выполнить сразу несколько структурных маяков МВФ: принять госбюджет, в котором дефицит не будет превышать 3,5% от ВВП, и утвердить план передачи полномочий от старых членов наблюдательных советов госбанков к новым. При этом новых членов наблюдательных советов должны избрать по полной процедуре, включающей все необходимые конкурсы;
- аудит COVID-фонда;
- Офис генерального прокурора должен опубликовать промежуточный отчет по расследованию по делам доведения до банкротства банков, в частности, данные о количестве лиц, в отношении которых велось расследование и были осуждены, а также размер штрафов и возмещения убытков;
- утверждение дорожной карты полной или частичной приватизации «ПриватБанка» и «Ощадбанка»;
- Украина с 2022 года должна вернуться в практику ограничения государственных гарантий до 3% доходов общего фонда госбюджета в год;
- до конца марта 2022 года улучшить процедуру отбора председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры и наконец назначить его.
- до конца апреля завершить разовую проверку добродетели действующих членов Высшего совета юстиции;
- назначить наблюдательный совет «Энергоатома» с большинством независимых членов, избранных в рамках прозрачной процедуры. Наблюдательные советы должны быть созданы также при «Нафтогазе» и «Укрэнерго» до конца декабря и января соответственно.
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