Кормление грудью. Фото: tvoemisto.tv

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Кормление грудью полезно не только для ребенка, но и для матери. Женщины, которые кормили грудью, заметно реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

К таким выводам пришли исследователи из Австрии и Великобритании. Статья опубликована в Journal of the American Heart Association.

Ученые проанализировали данные больше 1 млн рожавших женщин, средний возраст которых составил 51,3 года. Средний возраст первых родов был 24,6 года, а среднее число родов — 2,3. 82% женщин отметили, что кормили грудью какое-то время своей жизни.

Средняя продолжительность грудного вскармливания составила 15,6 месяца. За время наблюдений после родов у женщин выявили более 100 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 10 тыс. 766 женщины по этой причине умерли.

Сгруппировав кормивших грудью в возрастные группы, разделенные по факторам риска, авторы работы выяснили, что кормившие женщины сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 11% реже никогда не кормивших.

При этом риск смерти от таких болезней у них оказался на 17% ниже: то есть даже в случае, если заболевание все же наступало, к летальному исходу оно приводило не так часто.

Вероятность смерти была ниже всего у тех женщин, что кормили 12 месяцев и более. Женщины, которые за жизнь кормили меньше 12 месяцев, умирали от сердечно-сосудистых заболеваний чаще долго кормивших, но все равно реже тех, кто не кормил ни разу.

Как известно, в момент контакта с новорожденным в организме матери происходит выброс окситоцина, также известного как «гормон любви» или «гормон объятий». Он вырабатывается каждый раз, когда малыш сосет грудь.

Частое раннее прикладывание новорожденного к груди способствует сокращению матки и стимулирует «третью стадию» родов — выход плаценты. Это позволяет избежать чрезмерной кровопотери.

Окситоцин также оказывает антидепрессивный эффект. Ученые обнаружили, что у матерей с высоким уровнем этого гормона меньше выражены симптомы тревоги и депрессии.

Источник: Journal of the American Heart Association