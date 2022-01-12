Грудне вигодовування. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n165612-grudne-vygodovuvannya-zahyschaie-jinok-vid-poshyrenogo-zahvoruvannya-vcheni.html

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Годування грудьми корисне не тільки для дитини, але й для матері. Жінки, які годували грудьми, значно рідше помирають від серцево-судинних захворювань.

До таких висновків дійшли дослідники з Австрії та Великої Британії. Статтю опублікували в Journal of the American Heart Association.

Вчені проаналізували дані понад 1 млн жінок, що народжували, середній вік яких склав 51,3 року. Середній вік перших пологів був 24,6 року, а середня кількість пологів — 2,3. 82% жінок зазначили, що годували грудьми певний період свого життя.

Середня тривалість грудного вигодовування становила 15,6 місяця. За час спостережень після пологів у жінок виявили понад 100 тис. випадків серцево-судинних захворювань, 10 тис. 766 жінок через це померли.

Згрупувавши тих, хто годував грудьми у вікові групи, розділені за факторами ризику, автори роботи з’ясували, що жінки, які годували, стикалися з серцево-судинними захворюваннями на 11% рідше за жінок, які ніколи не годували.

При цьому ризик смерті від таких хвороб у них виявився на 17% нижчим: тобто навіть у випадку, якщо захворювання все ж таки наступало, до летального результату воно призводило не так часто.

Імовірність смерті була найнижчою в жінок, які годували 12 місяців і більше. Жінки, які годували менше ніж 12 місяців, помирали від серцево-судинних захворювань частіше за мам, які годували довго, але все одно рідше тих, хто не годував жодного разу.

Як відомо, в момент контакту з новонародженим в організмі матері відбувається викид окситоцину, також відомого як «гормон любові» або «гормон обіймів». Він виробляється щоразу, коли малюк смокче груди.

Часте раннє прикладання новонародженого до грудей сприяє скороченню матки та стимулює «третю стадію» пологів — вихід плаценти. Це дозволяє уникнути надмірних крововтрат.

Окситоцин також має антидепресивний ефект. Учені з’ясували, що в матерів із високим рівнем цього гормону менш виражені симптоми тривоги та депресії.

Джерело: Journal of the American Heart Association