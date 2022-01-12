Морози й найхолоднішу ніч в Україні спрогнозувала синоптик

Морози й найхолоднішу ніч в Україні спрогнозувала синоптикhttps://racurs.ua/ua/n165603-morozy-y-nayholodnishu-nich-v-ukrayini-sprognozuvala-synoptyk.htmlРакурс
Погода в Україні буде по-справжньому зимовою — синоптик прогнозує різке зниження температури.
Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою! В ніч на четвер стовпчики термометрів опустяться до 11−19° морозу, на півночі та північному сході місцями до 18−24° нижче нуля, — написала Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Водночас 13 січня температура повітря вдень в більшості областей становитиме 4−9° з позначкою мінус.
Невеликий сніг 13 січня можливий лише в Карпатах, місцями на півночі та в центрі. Більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода.
Сильний вітер істотно посилюватиме відчуття холоду. У Києві завтра буде дуже холодно — вночі -15−19° нижче нуля, вдень температура повітря підвищиться до 2−4° з позначкою мінус.
У західних областях завтра розпочнеться потепління, очікується від 3° морозу до 2° тепла. А вже 14 січня потепління охопить більшу частину України.