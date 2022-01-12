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Ракурс
Морозы и самую холодную ночь в Украине спрогнозировала синоптик. Фото: ФБ

Морозы и самую холодную ночь в Украине спрогнозировала синоптик

12 янв 2022, 13:39
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Погода в Украине будет по-настоящему зимней — синоптик прогнозирует резкое понижение температуры.

Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной! В ночь на четверг столбики термометров опустятся до 11−19° мороза, на севере и северо-востоке местами до 18−24° ниже нуля, — написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В то же время 13 января температура воздуха днем ​​в большинстве областей составит 4−9° с отметкой минус.

Небольшой снег 13 января возможен только в Карпатах, местами на севере и в центре. Большая часть Украины будет под влиянием антициклона, поэтому будет преобладать сухая погода.


Сильный ветер будет существенно усиливать чувство холода. В Киеве завтра будет очень холодно — ночью — 15−19° ниже нуля, днем ​​температура воздуха повысится до 2−4° с отметкой минус.

В западных областях завтра начнется потепление, ожидается от 3° мороза до 2° тепла. А уже 14 января потепление охватит большую часть Украины.

Источник: Ракурс


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