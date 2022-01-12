Порошенко назвал время возвращения в Киев и предположил свой арест в аэропорту

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Петр Порошенко вернется в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы в 9.00.

В его партии посоветовали властям экономить бюджетные средства и «не использовать их на незаконную слежку за лидером оппозиции».

12 января лидер «Европейской солидарности» работает в Брюсселе, где, как написала пресс-служба партии, «проводит важные международные встречи, в том числе по линии НАТО, на фоне повышенной концентрации российских войск на границе с Украиной и вторжения россиян в Казахстан».

Порошенко также признателен сторонникам, которые готовятся к его возвращению в Киев и посоветовал властям «не пугать арестом прямо в аэропорту».

Я возвращаюсь 17 января в 9 утра. В условиях широкомасштабной агрессии Путина преследование лидера оппозиции является ничем иным как разрушением национального единства, что так необходимо агрессору, — говорится в сообщении «ЕС».

Напомним, что 2022 год Порошенко встретил за границей, а 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента по делу о государственной измене.

Государственное бюро расследований намекало, что глава партии «Европейская солидарность» Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене из-за торговли углем с группировками ЛДНР. Следователи заявили, что билеты Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря — через несколько часов после того, как ему пытались вручить повестку о вызове.

Порошенко находился в Турции и Польше, где, как заявлял, проводил встречи и отдыхал в отпуске.