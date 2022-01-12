У бактерий развивается устойчивость к антибиотикам

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Устойчивость к антибиотикам у бактерий, несмотря на распространенное мнение, является следствием активного применения людьми соответствующих лекарственных препаратов за последние сто лет. Антибиотики — это прежде всего природные молекулы, их издавна использовали друг против друга разные микроорганизмы.

Так, новое исследование под председательством ученых из Кембриджского университета показывает, что одна из разновидностей золотистого стафилококка, обнаруженная на ежах, стала устойчивой к антибиотикам еще 200 лет назад, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые установили это, проведя анализ генов устойчивости к антибиотикам у этих микробов.

По мнению ученых, причиной появления у этой бактерии резистентности к антибиотикам стал грибок Trichophyton erinacei, тоже живущий на коже ежей. Этот грибок выделяет антибиотик, поэтому стафилококк может жить рядом с ним только в том случае, если станет устойчивым к антибиотикам.

В то же время исследователи подчеркивают, что несмотря на возможность появления резистентности к антибиотикам естественным путем, злоупотребление антибиотиками в наши дни ускоряет этот процесс, и устойчивость к медикаментам у бактерий растет до опасно высоких уровней во всех частях света.

Это исследование является строгим предупреждением о том, что когда мы используем антибиотики, мы должны использовать их с осторожностью. Существует очень большой «резервуар» дикой природы, где бактерии, которые устойчивы к антибиотикам, могут выживать, а оттуда это короткий шаг, чтобы их подхватил скот, а затем заразил людей, — резюмируют исследователи.

Напомним, ученые недавно установили, что пенопласт способствует развитию у бактерий устойчивости к антибиотикам даже при отсутствии самих антибиотиков.