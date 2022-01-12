Польша создала сайт о дороговизне газа и кипячении полупустого чайника

https://racurs.ua/n165600-polsha-sozdala-sayt-o-dorogovizne-gaza-i-kipyachenii-polupustogo-chaynika.html

Ракурс

Польские газовщики запустили специальный сайт, призванный объяснить гражданам страны, почему дорожает газ, кто в этом виноват (несколько раз упомянут «Газпром») и как энергоресурс можно экономить.

Аффилированная с польским газовым монополистом PGNiG организация Izba Gospodarcza Gazownictwa запустила промо-сайт «Почему дорожает газ?» (Dlaczego gaz drozeje?).

О запуске сайта объявил в Твиттере и сам польский газовый монополист, утверждая, что отказ от российского природного ресурса пойдет национальному рынку на пользу.

PGNiG проводит последовательную политику диверсификации источников газа и обеспечения независимости Польши от импорта с одного направления. Важными элементами этой политики является увеличение поставок через СПГ-терминалы и отказ от долгосрочного контракта с «Газпромом», — пишут поляки.

Сайт делится с польскими гражданами многочисленными советами по экономии газа:

готовить в духовке или пароварке одновременно два блюда на разных уровнях;

кипятить не полный чайник, а столько воды, сколько нужно;

регулярно очищать накипь;

использовать кастрюли или сковороды меньшего размера при разогреве порций;

не закрывать радиаторы отопления шторами и мебелью.

Энергетики Польши объясняют, что главная причина роста цен — пандемия COVID-19. В 2020 году упал спрос и цены, производители сократили добычу и инвестиции в производство, что повлияло на доступность газа в будущем. К этому добавилась длинная зима сезона 2020−2021 годов и нестабильность ветрогенерации.

Польша в проблемах в энергетике обвиняет и «Газпром». Компания PGNIG отказалась от долгосрочного контракта с «Газпромом» и называет российский концерн одним из виновников роста цен.

Этот доминирующий поставщик хорошо осознает, какое влияние он оказывает, когда Европа так зависит от природного газа. Во второй половине 2021 года, когда Западной Европе понадобилось больше газа, «Газпром» перекрыл кран — прекратил поставлять природный газ сверх своих договорных обязательств. В результате на европейских биржах снизилось предложение газа, что еще больше повысило его цены В Европе откровенно говорят, что таким шантажом «Газпром» хотел добиться принятия благоприятных административных решений по запуску газопровода «Северный поток-2», — пишет Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Также авторы сайта утверждают, что российская компания «намеренно» не заполняла свои подземные хранилища газа в Европе (Австрии, Германии, Нидерландах), что также повлияло на цены.