Вакцинация от коронавируса. Фото: УП

https://racurs.ua/n165599-shemy-vakcinacii-obnovili-v-ukraine-kak-ne-zaputatsya-v-kokteylyah.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Недавно Министерство здравоохранения изменило схемы использования различных вакцин для основного курса прививок.

Теперь вакциной AstraZeneca можно вакцинироваться после первой дозы Pfizer или Moderna. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

Также люди, которые вакцинировались CoronaVac, смогут получить вторую дозу AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

А получившие первую дозу AstraZeneca могут во второй раз вакцинироваться Pfizer или Moderna.

Смешивать вакцины для первой и второй прививки теперь можно по следующей схеме:

первая доза CoronaVac + вторая доза AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая доза Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая доза AstraZeneca.

В то же время лучшим вариантом остается введение двух доз одной и той же вакцины.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 11 января, 106 тыс. 362 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 тыс. 288 человек, вторую дозу — 59 тыс. 348.

Дополнительной дозой вакцинировали 670 украинцев, бустерной — 13 тыс. 56 человек. С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 875 тыс. 716 украинцев.

В целом сделано более 29 млн прививок от COVID-19 с начала вакцинальной кампании в Украине.

Напомним, что коронавирус в Украине активно распространяется в зимнее время года. Украинские ученые заявили о начале новой волны заболевания. Об этом свидетельствует динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов.