Вакцинація від коронавірусу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165599-shemy-vakcynaciyi-onovyly-v-ukrayini-yak-ne-zaplutatysya-v-kokteylyah.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. Нещодавно Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) змінило схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень.

Тепер вакциною AstraZeneca можна вакцинуватися після першої дози Pfizer або Moderna. Про це розповіли в прес-службі Центру громадського здоров’я.

Також люди, які вакцинувалися CoronaVac, зможуть отримати другу дозу AstraZeneca, Pfizer чи Moderna.

А ті, хто отримав першу дозу AstraZeneca можуть вдруге вакцинуватися Pfizer чи Moderna.

Змішувати вакцини для першого та другого щеплення тепер можна за такою схемою:

перша доза CoronaVac + друга доза AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;

перша доза AstraZeneca + друга доза Pfizer чи Moderna;

перша доза Pfizer, Moderna + друга доза AstraZeneca.

Водночас найкращим варіантом залишається введення двох доз однієї й тієї ж вакцини.

За даними МОЗ, за минулу добу, 11 січня, 106 тис. 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 тис. 288 людей, другу дозу — 59 тис. 348.

Додатковою дозою вакцинували 670 українців, бустерною — 13 тис. 56 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 875 тис. 716 українців.

Загалом зроблено понад 29 млн щеплень від COVID-19 від початку вакцинальної кампанії в Україні.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні активно поширюється в зимову пору року. Українські вчені заявили про початок нової хвилі захворювання. Про це свідчить динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів.