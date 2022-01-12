Схеми вакцинації оновили в Україні — як не заплутатися в «коктейлях»https://racurs.ua/ua/n165599-shemy-vakcynaciyi-onovyly-v-ukrayini-yak-ne-zaplutatysya-v-kokteylyah.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. Нещодавно Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) змінило схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень.
Тепер вакциною AstraZeneca можна вакцинуватися після першої дози Pfizer або Moderna. Про це розповіли в прес-службі Центру громадського здоров’я.
Також люди, які вакцинувалися CoronaVac, зможуть отримати другу дозу AstraZeneca, Pfizer чи Moderna.
А ті, хто отримав першу дозу AstraZeneca можуть вдруге вакцинуватися Pfizer чи Moderna.
Змішувати вакцини для першого та другого щеплення тепер можна за такою схемою:
- перша доза CoronaVac + друга доза AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;
- перша доза AstraZeneca + друга доза Pfizer чи Moderna;
- перша доза Pfizer, Moderna + друга доза AstraZeneca.
Водночас найкращим варіантом залишається введення двох доз однієї й тієї ж вакцини.
За даними МОЗ, за минулу добу, 11 січня, 106 тис. 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 тис. 288 людей, другу дозу — 59 тис. 348.
Додатковою дозою вакцинували 670 українців, бустерною — 13 тис. 56 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 875 тис. 716 українців.
Загалом зроблено понад 29 млн щеплень від COVID-19 від початку вакцинальної кампанії в Україні.
Нагадаємо, що коронавірус в Україні активно поширюється в зимову пору року. Українські вчені заявили про початок нової хвилі захворювання. Про це свідчить динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів.