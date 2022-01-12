Хто з політиків за рік найбільше вклався у Фейсбук-рекламу, оцінили експерти

Українські політики активно вкладалися в рекламу у соцмережах у 2021 році

https://racurs.ua/ua/n165598-hto-z-politykiv-za-rik-naybilshe-vklavsya-u-feysbuk-reklamu-ocinyly-eksperty.html

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Українські політики, політсили та інші сторінки за період з 1 січня по 14 грудня 2021 року опублікували у соцмережах Facebook та Instagram майже 123 тис. рекламних дописів політичного змісту на загальну вартість майже 2,2 млн дол. США (близько 60 млн грн).

Про це свідчать дані моніторингу, проведеного експертами Громадянської мережі «Опора».

Зазначається, що найбільшу частку цих витрат (49,1%) становлять витрати «інших» сторінок — онлайн-видань, громадських рухів чи сторінок, що підтримують певні політичні сили чи політиків, але не є їхніми офіційними представництвами.

Наступними за витратами стали українські політичні діячі різних рівнів, на яких припало 34,3% загальних витрат на політичну рекламу в соцмережі Facebook.

У 2021 році найактивнішими політиками у соцмережах Facebook та Instagram стали: