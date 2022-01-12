Хто з політиків за рік найбільше вклався у Фейсбук-рекламу, оцінили експерти

Хто з політиків за рік найбільше вклався у Фейсбук-рекламу, оцінили експертиhttps://racurs.ua/ua/n165598-hto-z-politykiv-za-rik-naybilshe-vklavsya-u-feysbuk-reklamu-ocinyly-eksperty.htmlРакурс
Українські політики, політсили та інші сторінки за період з 1 січня по 14 грудня 2021 року опублікували у соцмережах Facebook та Instagram майже 123 тис. рекламних дописів політичного змісту на загальну вартість майже 2,2 млн дол. США (близько 60 млн грн).
Про це свідчать дані моніторингу, проведеного експертами Громадянської мережі «Опора».
Зазначається, що найбільшу частку цих витрат (49,1%) становлять витрати «інших» сторінок — онлайн-видань, громадських рухів чи сторінок, що підтримують певні політичні сили чи політиків, але не є їхніми офіційними представництвами.
Наступними за витратами стали українські політичні діячі різних рівнів, на яких припало 34,3% загальних витрат на політичну рекламу в соцмережі Facebook.
У 2021 році найактивнішими політиками у соцмережах Facebook та Instagram стали:
- колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк — за 2021 рік він витратив майже 70 тис. дол. на понад 2,2 тис. рекламних дописів;
- кандидат у нардепи на виборах в окрузі № 87, що відбувалися у березні 2021 року, Олександр Шевченко — витратив понад 63 тис. дол. на 875 рекламних дописів;
- екс-прем'єр Володимир Гройсман — у 2021 році опублікував 274 рекламних дописи, на які витратив понад 26 тис. дол.;
- кандидат на посаду міського голови Харкова Аліна Мустафаєва — за 2021 рік витратила понад 22 тис. дол. на майже 500 рекламних дописів;
- очільник політичної партії «За майбутнє" Ігор Палиця — за рік на просування у Facebook та Instagram Палиця витратив майже 22 тис. дол. США.