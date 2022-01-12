Помер щур-герой Магава – він знайшов 100 мін та отримав медаль

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Помер щур Магава, який допомагав розміновувати поля в Камбоджі після громадянської війни. Йому було вісім років, п’ять із яких він працював.

Під час своєї «кар'єри» тварина допомогла знешкодити понад 100 вибухових пристроїв. У 2020 році пацюк отримав спеціальну відзнаку британської благодійної організації. Про це повідомляє Daily Mail.

Магава народився в Танзанії, там його і навчили шукати запахом під землею вибухівку. Гігантський гамбійський сумчастий щур спокійно помер від старості.

Як заявили його опікуни, «велику частину минулого тижня він грав зі своїм звичайним ентузіазмом», але потім «почав сповільнюватися» і став менше цікавитися їжею.

Магава був здатний обшукати територію розміром з тенісний корт лише за півгодини — тоді як людині з металодетектором знадобилося б для цього до чотирьох днів.

Винюхуючи міни, щур реагував на хімічні речовини, що містяться в них, а не просто на шматки металу — це дозволяло йому економити час.

Магава став першим щуром в історії вручення медалей благодійної ветеринарної організації PDSA People’s Dispensary for Sick Animals. Найчастіше цієї честі вшановувалися собаки. Нагорода була заснована у 1943 році.

Джерело: Daily Mail