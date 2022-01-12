Кулеба підіпре Кличка в КМДА - ЗМІ назвали кандидата на голову КМДА від Банкової

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Якщо закон про столицю ухвалять, то головним претендентом на посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) буде Олексій Кулеба. Він наразі працює першим заступником голови КМДА.

Кулеба є компромісною фігурою між ОП та мером Віталієм Кличком, повідомив 12 січня ТГ-канал «УП-оффрекордс».

Водночас джерела видання у «Слузі народу» визнають, що ухвалити закон у другому читанні буде досить проблематично через брак голосів. Наприклад, група «За майбутнє", яка часто голосує в унісон президентській фракції, поки своїх голосів не дає.

38-річний Кулеба працює першим заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, що 20 жовтня 2021 року, профільний комітет підготував законопроєкт «Про місто Київ — столицю України» до розгляду депутатів. В основі документу — розділення посад мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), обидві з яких зараз обіймає Кличко.

Закон про Київ перерозподіляє повноваження. За чинним законодавством, рішення нині ухвалюються Київрадою, а виконує їх КМДА. В інших містах ради, які є виборними, мають власні виконавчі органи, а адміністрації, які формуються державою, функціонують окремо.

Проект передбачає, що мер Києва залишиться головуючим у Київраді та очолить її новий виконавчий орган. Голова КМДА стане виключно представником держави, що наглядатиме за дотриманням законів місцевою владою.

Відокремлення органів виконавчої влади та КМДА підтримала Рада Європи, експерти якої аналізували проект.

Важливою зміною є відновлення у Києві районних рад. Ідею вітають експерти РЄ, але науково-експертне управління ВР вважає, що в запропонованому вигляді її реалізація неможлива, бо в документі відсутні механізми формування та правил діяльності рад.

Загалом у Раді Європи вважають, що при доопрацюванні попередні рекомендації РЄ було враховано лише частково. І навіть доопрацьований законопроект не повністю відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування.

У грудні 2021 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозував, що законопроект № 2143−3 «Про місто Київ — столицю України» буде ухвалений вже після Нового року.