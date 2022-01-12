Стала відома зарплата Зеленського у 2021 році

https://racurs.ua/ua/n165595-stala-vidoma-zarplata-zelenskogo-u-2021-roci.html

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Володимир Зеленський, президент України, в 2021 році отримував 28 тис. грн на місяць без добавок та премій.

Державне управління справами оприлюднило документи про офіційні доходи президента та людей, які обіймають високі посади в країні.

Упродовж року глава держави заробив 365 тис. грн. З цієї суми було стягнуто податків трохи більше ніж 65 тис. грн.

Доходи секретаря РНБО Олексія Данилова у 2021 році становили 900 тис. грн. Рівень заробітної плати народних депутатів також перевищує офіційні доходи президента країни.

Нардеп від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у 2021 році заробила трохи більш як 582 тис. грн, її однопартієць Антон Герасимов отримав за рік зарплату в розмірі майже 541 тис. грн.

Народний депутат від партії «Слуга народу» Давид Арахамія заробив минулого року понад 410 тис. грн.

Проросійський нардеп Віктор Медведчук отримав понад 445 тис. грн зарплати, а депутат Юлія Тимошенко — понад 486 тис. грн.