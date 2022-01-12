Стала известна зарплата Зеленского в 2021 году

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Владимир Зеленский, президент Украины, в 2021 году получал 28 тыс. грн в месяц без добавок и премий.

Государственное управление делами обнародовало документы об официальных доходах президента и людей, которые занимают высокие должности в стране.

В течение года глава государства заработал 365 тыс. грн. Из этой суммы было взыскано налогов в общей сложности чуть более 65 тыс. грн.

Доходы секретаря СНБО Алексея Данилова в 2021 году составили 900 тыс. грн. Уровень заработной платы народных депутатов также превышает уровень официальных доходов президента страны.

Нардеп от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в 2021 году заработала чуть больше 582 тыс. грн, ее однопартиец Антон Герасимов получил за год зарплату в размере почти 541 тыс. грн.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заработал в минувшем году более 410 тыс. грн.

Пророссийский нардеп Виктор Медведчук получил более 445 тыс. грн зарплаты, а депутат Юлия Тимошенко — больше 486 тыс. грн.