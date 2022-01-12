Ермак разговаривал со СМИ о «Норманди» вопреки указу Зеленского

https://racurs.ua/n165594-ermak-razgovarival-so-smi-o-normandi-vopreki-ukazu-zelenskogo.html

Ракурс

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 11 января встретился с журналистами ведущих европейских СМИ — Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Figaro, L’Opinion и Radio France (Франция), TVN (Польша).

Ермак ответил на вопрос о ситуации в сфере безопасности на Донбассе и вокруг границ Украины, а также проинформировал представителей медиа о ходе переговоров в рамках «нормандского» формата на уровне политических советников лидеров государств-участников, сообщила пресс-служба Банковой.

Ермак сказал, что Киев получил гарантии от президента США Джозефа Байдена и всех западных партнеров, что «какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия». Руководитель ОП рассказывал и о решении США быть в мирном процессе по прекращению войны на Донбассе, а Украина делает все для активизации «нормандского процесса» и выполнения соглашений саммита в Париже 2019 года.

Напомним, что 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский издал указ, согласно которому официально высказываться по поводу внешней политики Украины могут только три чиновника: президент, премьер-министр и министр иностранных дел Украины.

В указе «Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства» говорится:

С официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины.

Должности главы Офиса президента в этом списке нет. Кроме того, в указе говорится, что выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами осуществляются исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента, премьера и главы МИД.