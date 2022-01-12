Єрмак розмовляв зі ЗМІ про "Норманді" всупереч указу Зеленського

https://racurs.ua/ua/n165594-iermak-rozmovlyav-zi-zmi-pro-normandi-vsuperech-ukazu-zelenskogo.html

Ракурс

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 11 січня зустрівся із журналістами провідних європейських ЗМІ — Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Figaro, L’Opinion та Radio France (Франція), TVN (Польща).

Єрмак відповів на запитання щодо безпекової ситуації на Донбасі та навколо кордонів України, а також поінформував представників медіа про перебіг перемовин у межах Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць, повідомила прес-служба Банкової.

Єрмак сказав, що Київ отримав гарантії від президента США Джозефа Байдена та всіх західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. Керівник ОП розповідав і про рішення США бути у мирному процесі щодо припинення війни на Донбасі, а Україна робить усе для активізації «нормандського процесу» і виконання угод саміту у Парижі 2019 року.

Нагадаємо, що 22 грудня президент України Володимир Зеленський видав указ, відповідно до якого офіційно висловлюватись щодо зовнішньої політики України можуть лише троє посадовців: президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України.

В указі «Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави» йдеться:

З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України.

Посади голови Офісу президента у цьому переліку немає. Крім того, в указі йдеться про те, що виступи посадових осіб з такими заявами, коментарями, ініціативами здійснюються виключно в межах їх компетенції за відповідними дорученнями президента, прем'єра і очільника МЗС.