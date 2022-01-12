Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Єрмак розмовляв зі ЗМІ про "Норманді" всупереч указу Зеленського

Єрмак розмовляв зі ЗМІ про «Норманді» всупереч указу Зеленського

12 січ 2022, 11:23
999

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 11 січня зустрівся із журналістами провідних європейських ЗМІ — Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Le Figaro, L’Opinion та Radio France (Франція), TVN (Польща).

Єрмак відповів на запитання щодо безпекової ситуації на Донбасі та навколо кордонів України, а також поінформував представників медіа про перебіг перемовин у межах Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць, повідомила прес-служба Банкової.

Єрмак сказав, що Київ отримав гарантії від президента США Джозефа Байдена та всіх західних партнерів, що будь-які питання, що стосуються нашої країни та її безпеки, не будуть обговорюватися без її участі. Керівник ОП розповідав і про рішення США бути у мирному процесі щодо припинення війни на Донбасі, а Україна робить усе для активізації «нормандського процесу» і виконання угод саміту у Парижі 2019 року.

Нагадаємо, що 22 грудня президент України Володимир Зеленський видав указ, відповідно до якого офіційно висловлюватись щодо зовнішньої політики України можуть лише троє посадовців: президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України.

В указі «Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави» йдеться:


З офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем'єр-міністр України і міністр закордонних справ України.

Посади голови Офісу президента у цьому переліку немає. Крім того, в указі йдеться про те, що виступи посадових осіб з такими заявами, коментарями, ініціативами здійснюються виключно в межах їх компетенції за відповідними дорученнями президента, прем'єра і очільника МЗС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів