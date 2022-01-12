У ДБР заявили про розкриття масштабної схеми розкрадання коштів, фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань (ДБР) заявляє про розкриття масштабної схеми розкрадання коштів, які виділялися Київською міською держадміністрацією (КМДА) для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою Києва.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті ДБР.

Встановлено, що посадові особи КО «Київзеленбуд» налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом забезпечення перемог у тендерних торгах залученим комерційним структурам, за що систематично отримували від останніх грошову винагороду, — зазначають у ДБР.

Зазначається, що вчора, 11 січня, під час отримання чергової частини хабара на сумі 1 млн 550 тис. грн та 4 тис. 300 дол., було затримано заступника начальника управління капітальних вкладень комунального об'єднання «Київзеленбуд» та посередника.

Раніше, у жовтні 2021 року, представник КО «Київзеленбуд» вже отримав першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 млн 47 тис. 500 грн, що також задокументовано, — додають в ДБР.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовцям. Також вже вже проведено низку обшуків у інших фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено: