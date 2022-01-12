У ДТП на об'їздній Харкова загинули три людини, двоє дітей у важкому стані (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n165592-u-dtp-na-ob-yizdniy-harkova-zagynuly-try-ludyny-dvoie-ditey-u-vajkomu-stani-foto.html

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Масштабна ДТП сталася 12 січня на об’їзній дорозі Харкова. Біля села Черкаська Лозова зіткнулись два легкових автомобіля. Внаслідок аварії троє дорослих, які перебували в машинах, загинули, двоє малолітніх дітей відвезли в лікарню, вони у важкому стані.

Харківське управління ДСНС повідомило, що у ДТП потрапили Kia Optima (таксі) та Toyota Camry. Водії і пасажирка Toyota загинули на місці аварії.

Як повідомляють автомобілісти в соцмережах, автомобіль таксі від удару вилетів у відбійник і завис на ньому.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів Newsroom, що загинули троє дорослих віком 30−40 років. У постраждалих дітей (хлопчик та дівчинка) — черепномозкові травми і переломи стегна. Вік дітей — два-три роки.

У мерії Харкова повідомили, що діти перебувають у важкому стані. За інформацією Забашти, серед загиблих — мати дітей, якій до 30 років.

На момент виходу новини обставин ДТП у поліції Харківщини поки не коментували. На фото з місця події видно, що автомобіль з символікою таксі «30−40» внаслідок зіткнення відкинуло на відбійник.

10 січня у Чернігівській області внаслідок ДТП постраждали 11 осіб, серед яких і одна дитина.