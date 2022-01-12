В ДТП на объездной Харькова погибли три человека, двое детей в тяжелом состоянии

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Ракурс

Масштабное ДТП произошло 12 января на объездной дороге Харькова. Возле села Черкасская Лозовая столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии трое взрослых, находившихся в машинах, погибли, двое малолетних детей отвезли в больницу, они в тяжелом состоянии.

Харьковское управление ГСЧС сообщило, что в ДТП попали Kia Optima (такси) и Toyota Camry. Водители и пассажирка Toyota погибли на месте столкновения.

Как сообщают автомобилисты в соцсетях, автомобиль такси от удара вылетел в отбойник и повис на нем.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал Newsroom, что погибли трое взрослых в возрасте 30−40 лет. У пострадавших детей (мальчик и девочка) — черепномозговые травмы и переломы бедра. Возраст детей — два-три года.

В мэрии Харькова сообщили, что дети находятся в тяжелом состоянии. По информации Забашты, среди погибших — мать детей до 30 лет.

К моменту выхода новости обстоятельства ДТП в полиции Харьковщины не комментировали. На фото с места происшествия видно, что автомобиль с символикой такси «30−40» в результате столкновения отбросило на отбойник.

10 января в Черниговской области в результате ДТП пострадали 11 человек, среди которых и один ребенок.