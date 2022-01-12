В ДБР заявили о раскрытии масштабной схемы хищения средств, фото: ГБР

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Государственное бюро расследований (ГБР) заявляет о раскрытии масштабной схемы хищения средств, выделяемых Киевской городской госадминистрацией (КГГА) для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства Киева.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.

Установлено, что должностные лица КО «Київзеленбуд» наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах привлеченным коммерческим структурам, за что систематически получали от последних денежное вознаграждение, — отмечают в ГБР.

Отмечается, что вчера, 11 января, во время получения очередной части взятки на сумму 1 млн 550 тыс. грн и 4 тыс. 300 долл., был задержан заместитель начальника управления капитальных вложений коммунального объединения «Київзеленбуд» и посредник.

Ранее, в октябре 2021 года представитель КО «Київзеленбуд» уже получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 2 млн 47 тыс. 500 грн, что также задокументировано, — добавляют в ГБР.

Решается вопрос об объявлении подозрения указанным должностным лицам. Также уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, в ходе которых изъяты: