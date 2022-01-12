Кулеба подопрет Кличко в КГГА – СМИ назвали кандидата на главу КГГА от Банковой

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Если закон о столице будет принят, то главным претендентом на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) станет Алексей Кулеба. Он работает первым заместителем главы КГГА.

Кулеба является компромиссной фигурой между ОП и мэром Виталием Кличко, сообщил 12 января ТГ-канал «УП-оффрекордс».

В то же время источники издания в «Слуге народа» признают, что принять закон во втором чтении будет достаточно проблематично из-за отсутствия голосов. Например, группа «За будущее», часто голосующая в унисон президентской фракции, пока своих голосов не дает.

38-летний Кулеба работает первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления с 1 января 2021 года.

Напомним, что 20 октября профильный комитет подготовил законопроект «О городе Киеве — столице Украины» к рассмотрению депутатов. В основе документа — разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Эти должности сейчас занимает Кличко.

Закон о Киеве перераспределяет полномочия. Сейчас решения принимаются Киевсоветом, а выполняет их КГГА. В других городах советы, которые являются выборными, имеют свои исполнительные органы, а администрации, которые формируются государством, функционируют отдельно.

Проект предусматривает, что мэр Киева останется председательствующим в Киевсовете и возглавит новый исполнительный орган. Глава КГГА станет исключительно представителем государства, который будет присматривать за соблюдением законов местными властями.

Обособление органов исполнительной власти и КГГА поддержал Совет Европы, эксперты которого анализировали проект.

Важным изменением является восстановление в Киеве районных советов. Идею приветствуют эксперты СЕ, но научно-экспертное управление ВР считает, что в предложенном виде ее реализация невозможна, потому что в документе отсутствуют механизмы формирования и правил деятельности советов.

В целом, в Совете Европы считают, что при доработке предыдущие рекомендации СЕ были учтены лишь частично. И даже доработанный законопроект полностью не соответствует Европейской хартии местного самоуправления.

В декабре 2021 года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозировал, что законопроект № 2143−3 «О городе Киеве — столице Украины» будет принят уже после Нового года.