Умер крыса-герой Магава – он нашел 100 мин и получил медаль

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Ракурс

Умер крыса Магава, который помогал разминировать поля в Камбодже после гражданской войны. Ему было восемь лет, пять из которых он работал.

Во время своей «карьеры» животное помогло обезвредить более 100 взрывных устройств. В 2020 году крыса получила специальное отличие британской благотворительной организации. Об этом сообщает Daily Mail.

Магава родился в Танзании, там его и научили искать запахом под землей взрывчатку. Гигантская гамбийская сумчатая крыса спокойно умерла от старости.

Как заявили опекуны животного, «большую часть прошлой недели он играл со своим обычным энтузиазмом», но потом «начал замедляться» и стал меньше интересоваться едой.

Магава был способен обыскать территорию размером с теннисный корт всего за полчаса — в то время как человеку с металлодетектором понадобилось бы для этого до четырех дней.

Вынюхивая мины, крыса реагировала на содержащиеся в них химические вещества, а не просто на куски металла — это позволяло ей экономить время.

Магава стал первой крысой в истории вручения медалей благотворительной ветеринарной организации PDSA People’s Dispensary for Sick Animals. Чаще всего этой чести удостаивались собаки. Награда была учреждена в 1943 году.

Источник: Daily Mail