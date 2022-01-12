Украинские политики активно вкладывались в рекламу в соцсетях в 2021 году

https://racurs.ua/n165598-kto-iz-politikov-bolshe-vsego-vlojilsya-v-feysbuk-reklamu-ocenili-eksperty.html

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Украинские политики, политсилы и другие страницы за период с 1 января по 14 декабря 2021 года опубликовали в соцсетях Facebook и Instagram почти 123 тыс. рекламных сообщений политического содержания на общую стоимость почти 2,2 млн дол. США (около 60 млн. грн).

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного экспертами Гражданской сети «Опора».

Отмечается, что наибольшую часть этих расходов (49,1%) составляют расходы «других» страниц — онлайн-изданий, общественных движений или страниц, поддерживающих определенные политические силы или политиков, но не являющиеся их официальными представительствами.

Следующими по расходам стали украинские политические деятели разных уровней, на которых пришлось 34,3% общих расходов на политическую рекламу в соцсети Facebook.

В 2021 году самыми активными политиками в соцсетях Facebook и Instagram стали: