Кто из политиков больше всего вложился в Фейсбук-рекламу, оценили экспертыhttps://racurs.ua/n165598-kto-iz-politikov-bolshe-vsego-vlojilsya-v-feysbuk-reklamu-ocenili-eksperty.htmlРакурс
Украинские политики, политсилы и другие страницы за период с 1 января по 14 декабря 2021 года опубликовали в соцсетях Facebook и Instagram почти 123 тыс. рекламных сообщений политического содержания на общую стоимость почти 2,2 млн дол. США (около 60 млн. грн).
Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного экспертами Гражданской сети «Опора».
Отмечается, что наибольшую часть этих расходов (49,1%) составляют расходы «других» страниц — онлайн-изданий, общественных движений или страниц, поддерживающих определенные политические силы или политиков, но не являющиеся их официальными представительствами.
Следующими по расходам стали украинские политические деятели разных уровней, на которых пришлось 34,3% общих расходов на политическую рекламу в соцсети Facebook.
В 2021 году самыми активными политиками в соцсетях Facebook и Instagram стали:
- бывший премьер-министр Арсений Яценюк — за 2021 год он потратил около 70 тыс. дол. на более чем 2,2 тыс. рекламных сообщений;
- кандидат в нардепы на проходивших в марте 2021 года выборах в округе № 87 Александр Шевченко — потратил более 63 тыс. дол. на 875 рекламных сообщений;
- экс-премьер Владимир Гройсман — в 2021 году опубликовал 274 рекламных сообщения, на которые потратил более 26 тыс. долл.;
- кандидат на должность городского головы Харькова Алина Мустафаева — за 2021 год потратила более 22 тыс. дол. почти на 500 рекламных сообщений;
- глава политической партии «За будущее» Игорь Палица — за год на продвижение в Facebook и Instagram Палица потратил почти 22 тыс. дол. США.