Польща створила сайт про дорожнечу газу і кип'ятіння напівпорожнього чайника

https://racurs.ua/ua/n165600-polscha-stvoryla-sayt-pro-dorojnechu-gazu-i-kyp-yatinnya-napivporojnogo-chaynyka.html

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Польські газовики запустили спеціальний сайт, покликаний пояснити громадянам країни, чому дорожчає газ, хто в цьому винен (декілька разів згадано «Газпром») і як енергоресурс можна економити.

Афільована з польським газовим монополістом PGNiG організація Izba Gospodarcza Gazownictwa запустила промо-сайт «Чому дорожчає газ?» (Dlaczego gaz drozeje?).

Про запуск сайту оголосив у Твіттері і сам польський газовий монополіст, стверджуючи, що відмова від російського природного ресурсу піде національному ринку на користь.

PGNiG проводить послідовну політику диверсифікації джерел постачання газу та забезпечення незалежності Польщі від імпорту з одного напрямку. Важливими елементами цієї політики є збільшення поставок через СПГ-термінал та відмова від довгострокового контракту з «Газпромом», — пишуть поляки.

Сайт ділиться з польськими громадянами численними порадами економії газу:

готувати в духовці або пароварці одночасно дві страви на різних рівнях;

кип’ятити не повний чайник, а стільки води, скільки потрібно;

регулярно очищати накип;

використовувати каструлі чи сковорідки меншого розміру при розігріві порцій;

не закривати радіатори опалення шторами та меблями.

Енергетики Польщі пояснюють, що головна причина зростання цін — пандемія COVID-19. У 2020 році впали попит та ціни, виробники скоротили видобуток та інвестиції у виробництво, що вплинуло на доступність газу в майбутньому. До цього додалися довга зима сезону 2020−2021 років та нестабільність вітрогенерації.

Польща у проблемах в енергетиці звинувачує і «Газпром». Компанія PGNIG відмовилася від довгострокового контракту з «Газпромом» і називає російський концерн одним з винуватців зростання цін.

Цей домінуючий постачальник добре усвідомлює, який вплив він має, коли Європа так залежить від природного газу. У другій половині 2021 року, коли Західній Європі знадобилося більше газу, «Газпром» перекрив кран — припинив постачати природний газ понад свої договірні зобов’язання. У результаті на європейських біржах знизилася пропозиція газу, що ще більше підвищило його ціни У Європі відкрито кажуть, що таким шантажем «Газпром» хотів домогтися прийняття сприятливих адміністративних рішень щодо запуску газогону «Північний потік-2», — пише Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Також автори сайту стверджують, що російська компанія «навмисне» не заповнювала свої підземні сховища газу в Європі (Австрії, Німеччині, Нідерландах), що також вплинуло на ціни.