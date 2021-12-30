Поставки американського газу обвалили ціни в Європі

Газ в Європі. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165129-postavky-amerykanskogo-gazu-obvalyly-ciny-v-ievropi.html

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Газ в Європі дешевшає вже сьомий день поспіль — це найтриваліший період зниження ціни протягом останнього року.

Кількість вантажів із газом із США до Європи збільшується, а промислові зупинки та тепла погода обмежують попит. Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість газу на європейському ринку під час торгів 30 грудня знизилася до €90/MWh або близько 1 тис. 81 дол. за тисячу кубометрів після рекордного збільшення вартості майже до 2 тис. 200 дол. за тисячу кубометрів у грудні.

Постачання американського газу вже надходять до Європи. Збільшення вироблення вітрової енергетики та тепла погода також допомогли знизити потребу в газі в Європі. Хоча за останній тиждень ціни на газ впали, вони все ще більш ніж уп’ятеро вищі, ніж у середньому за останні п’ять років.

Газова проблема Європи, можливо, не зникне наступного року, вважає керівник відділу аналізу європейського газу Ендрю Хілл. За його словами, геополітичні проблеми у зв’язку із запровадженням газопроводу «Північний потік-2» збільшать можливості Росії обмежувати постачання газу до Європи в першій половині наступного року, а потенційно і на більш тривалий термін.

Зараз РФ продовжує контролювати постачання газу в регіоні, у той час, як європейські сховища все ще приблизно на 23% нижчі від п’ятирічного середнього показника для цієї пори року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Газпром», російський концерн, знизив постачання газу до Європейського Союзу (ЄС) через Польщу та Україну. Тому Європа встановила рекорд із відбору газу зі сховищ.

Джерело: Bloomberg