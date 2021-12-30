Поставки американского газа обвалили цены в Европе

https://racurs.ua/n165129-postavki-amerikanskogo-gaza-obvalili-ceny-v-evrope.html

Ракурс

Газ в Европе дешевеет уже седьмой день подряд — это самый продолжительный период снижения цены в течение последнего года

Количество грузов с газом из США в Европу увеличивается, а промышленные остановки и теплая погода ограничивают спрос. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость газа на европейском рынке во время торгов 30 декабря снизилась до 90/MWh или около 1 тыс. 81 дол. за тысячу кубометров после рекордного увеличения стоимости почти до 2 тыс. 200 долларов. за тысячу кубометров в декабре.

Поставки американского газа уже поступают в Европу. Увеличение выработки ветровой энергетики и теплая погода также помогли снизить потребность в газе в Европе. Хотя за последнюю неделю цены на газ упали, они все еще более чем в пять раз выше, чем в среднем за последние пять лет.

Газовая проблема Европы, возможно, не исчезнет в следующем году, считает руководитель отдела анализа европейского газа Эндрю Хилл. По его словам, геополитические проблемы в связи с введением газопровода «Северный поток-2» увеличат возможности России ограничивать поставки газа в Европу в первой половине следующего года, а потенциально и на более длительный срок.

Сейчас РФ продолжает контролировать поставки газа в регионе, в то время, как европейские хранилища все еще примерно на 23% ниже пятилетнего среднего показателя для этого времени года.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Газпром», российский концерн, снизил поставки газа в Европейский Союз (ЕС) через Польшу и Украину. Поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ.

Источник: Bloomberg