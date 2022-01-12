У бактерій розвивається стійкість до антибіотиків

https://racurs.ua/ua/n165601-stiykist-do-antybiotykiv-z-yavylasya-v-bakteriyi-scho-do-poyavy-samyh-likiv-ucheni.html

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Стійкість до антибіотиків у бактерій, попри поширену думку, є наслідком не лише активного застосування людьми відповідних лікарських препаратів за останні сто років. Антибіотики — це передусім природні молекули, їх здавна використовували один проти одного різні мікроорганізми.

Так, нове дослідження під головуванням учених з Кембриджського університету, показує, що один із різновидів золотистого стафілококу, виявлений на їжаках, став стійким до антибіотиків ще 200 років тому, повідомляє прес-служба вишу.

Учені встановили це, провівши аналіз генів стійкості до антибіотиків у цих бактерій.

На думку учених, причиною появи в цієї бактерії резистентності до антибіотиків став грибок Trichophyton erinacei, який теж живе на шкірі їжаків. Цей грибок виділяє антибіотик, тож стафілокок може жити поруч із ним лише в разі, якщо стане стійким до антибіотиків.

Водночас дослідники наголошують, що попри можливість появи резистентності до антибіотиків природним шляхом, зловживання антибіотиками в наші дні прискорює цей процес, і опірність медикаментам у бактерій зростає до небезпечно високих рівнів у всіх частинах світу.

Це дослідження є суворим попередженням про те, що, коли ми використовуємо антибіотики, ми повинні використовувати їх з обережністю. Існує дуже великий «резервуар» дикої природи, де стійкі до антибіотиків бактерії можуть виживати, а звідти це короткий крок, щоб їх підхопила худоба, а потім заразила людей, — резюмують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що пінопласт сприяє розвитку в бактерій стійкості до антибіотиків навіть за відсутності самих антибіотиків.