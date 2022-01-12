Порошенко назвав час повернення до Києва і припустив свій арешт в аеропорту

Порошенко назвав час повернення в Київ і припустив свій арешт в аеропорту

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Петро Порошенко повернеться до Києва 17 січня рейсовим літаком з Варшави о 9.00.

В його партії порадили владі економити бюджетні кошти і «не використовувати їх на незаконне стеження за лідером опозиції».

12 січня лідер «Європейської солідарності» працює в Брюсселі, де, як написала прес-служба партії, «проводить важливі міжнародні зустрічі, в тому числі по лінії НАТО, на тлі підвищеної концентрації російських військ на кордоні з Україною і вторгнення росіян до Казахстану».

Порошенко також вдячний прихильникам, які готуються до його повернення до Києва і порадив владі «не лякати арештом прямо в аеропорту».

Я повертаюся 17 січня о 9 ранку. В умовах широкомасштабної агресії Путіна переслідування лідера опозиції є нічим іншим як руйнуванням національної єдності — саме тим, що так необхідно агресору, — йдеться у повідомленні «ЄС».

Нагадаємо, що 2022 рік Порошенко зустрів за кордоном, а 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п’ятого президента у справі про державну зраду.

Державне бюро розслідувань натякало, що голова партії «Європейська солідарність» Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді через торгівлю вугіллям з угрупованнями ЛДНР. Слідчі заявили, що квитки Порошенко придбав о 19.04 17 грудня — через кілька годин після того, як йому намагалися вручити повістку про виклик.

Порошенко перебував з того часу у Туреччині та Польщі, де, як заявляв, проводив зустрічі та відпочивав у відпустці.