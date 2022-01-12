В ряде регионов Украины ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n165616-mestami-dojdi-i-sneg-pogoda-v-ukraine-na-13-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 13 января будет облачной с прояснениями, в северных и центральных областях прогнозируется небольшой снег, а на западе ожидаются дожди с мокрым снегом. На дорогах страны, кроме юга, возможен гололед.

Также в западных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха на западе составит −10…−15° ночью и около 0° днем (на Закарпатье −2…−7°), на остальной территории — −13…−18° ночью (на севере страны — −16…−21°), днем — −1…−6° (на востоке — −7…−12°).

Погода в Киеве 13 января предусматривает переменную облачность. Ночью без осадков, днем небольшой снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до −16…−18°, днем — поднимутся до −1…−3°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит −11…−13°, днем — 0…-2°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе предполагает переменную облачность. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Термометры ночью покажут −10…−12°, днем −1…−3°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет пасмурной, днем и ночью ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −15…−17° ночью и −9…−11° днем. Ветер западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 13 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo