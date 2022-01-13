У Казахстані завершили "зачистку", жертв і мародерів шукатимуть в інтернеті

https://racurs.ua/ua/n165636-u-kazahstani-zavershyly-zachystku-jertv-i-maroderiv-shukatymut-v-interneti.html

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У Нур-Султані та 13 регіонах Казахстану 13 січня завершили так звану антитерористичну операцію, до аеропорту Алмати прибувають цивільні літаки.

Операція триває ще в Алмати, Алматинській та Жамбилській областях. В інших влада скасувала критичний «червоний» рівень терористичної небезпеки. До міжнародного аеропорту в Алмати прибув перший цивільний літак із пасажирами на борту. Про це повідомляє прес-служба Комітету національної безпеки країни.

При цьому наголошується, що «у місті Алмати, Алматинській та Жамбилській областях реалізуються заходи щодо встановлення та затримання терористів та осіб, причетних до іншої злочинної діяльності в період масових заворушень». Раніше ЗМІ повідомляли, що протести у найбільшому місті країни все ще тривають.

Рейс у міжнародний аеропорт Алмати, що відкрився 13 січня, прибув зі столиці країни міста Нур-Султана. На 13 січня до 21.00 заплановано близько восьми рейсів з Нур-Султану до Алмати та назад.

У ніч проти 6 січня на аеропорт в Алмати було скоєно напад під час масових заворушень. Повітряна гавань була розгромлена, розбиті вітрини кафе, магазинів, пунктів продажу авіаквитків.

Жертв і мародерів шукатимуть в інтернеті

Казахстанська IT-компанія BTS Digital повідомила про запуск проекту з пошуку зниклих у дні масових протестів у країні — «Зникла людина». Влада Казахстану ще не озвучила точних даних про загиблих і зниклих безвісти в січні.

Заявку приймає виділена група операторів кол-центру 1414, які одразу передають її до органів внутрішніх справ для подальших пошукових робіт, — йдеться в прес-релізі.

У компанії пояснили, що зреагували на часті повідомлення про розшук зниклих без вісті в ці дні.

Точних даних про загиблих та зниклих безвісти у січні поки немає. Офіційно влада повідомляла про 17 загиблих і близько ста постраждалих співробітників поліції, Нацгвардії та військових, даних про жертви серед цивільного населення, як і раніше, не озвучувалися.

Також 13 січня стало відомо, що Генпрокуратура Казахстану та Міністерство цифрового розвитку запустили сайт stopterrorism. kz, за допомогою якого проводитиметься збір та фіксація доказів, а також «ідентифікація злочинців із відеозаписів».

Очевидців мародерства та інших злочинів закликали завантажувати на цей ресурс відео- та аудіозаписи, а також фотографії, які б могли бути корисні слідству. У прес-службі Генпрокуратури запевнили, що це можна зробити анонімно.

Підсумки протестів

Ситуація в Казахстані стабілізувалася. Президент призначив новий уряд, у якому майже 80% міністрів зберегли портфелі. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв анонсував вивід військ ОДКБ через 10 днів і приїхав до Алмати.

Влада запровадила надзвичайний стан з 5 по 19 січня на всій території Казахстану після того, як протести з вимогою зниження цін на газ і проведення реформ переросли в заворушення.

Президент Токаєв 6 січня звернувся до голів держав ОДКБ із проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози», після чого організація направила до країни кілька тисяч військових. 11 січня президент оголосив про завершення місії ОДКБ у Казахстані. Виведення військ має розпочатися 13 січня.

За даними влади Казахстану, під час січневих подій було пошкоджено 53 адміністративні будівлі у восьми регіонах країни. Найбільше постраждало місто Алмати, де, за офіційними даними, було пошкоджено чи зруйновано 166 об'єктів.

10 січня під час онлайн-саміту ОДКБ Токаєв назвав останні події в країні «спробою державного перевороту» за участю «терористів, зокрема іноземних». Які саме країни він має на увазі — не уточнив. За даними МВС Казахстану, після протестів і заворушень затримано 9,9 тисяч людей, відкрили сотні кримінальних справ.