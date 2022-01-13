В Казахстане завершили «зачистку», жертв и мародеров будут искать в интернете

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В Нур-Султане и 13 регионах Казахстана 13 января завершили так называемую антитеррористическую операцию, в аэропорт Алматы прибывают гражданские самолеты.

Операция продолжается еще в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. В других власти отменили критический «красный» уровень террористической опасности. В международный аэропорт в Алматы прибыл первый гражданский самолет с пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.

При этом отмечается, что «в городе Алматы, Алматинской и Жамбыльской областях реализуются мероприятия по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к другой преступной деятельности в период массовых беспорядков». Ранее СМИ сообщали, что протесты в самом большом городе страны все еще продолжаются.

Рейс в открывшийся 13 января международный аэропорт Алматы прибыл из столицы страны города Нур-Султана. На 13 января к 21.00 запланировано около восьми рейсов из Нур-Султана в Алмат и обратно.

В ночь на 6 января на аэропорт в Алматы было совершено нападение во время массовых беспорядков. Воздушная гавань была разгромлена, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов.

Жертв и мародеров будут искать в интернете

Казахстанская IT-компания BTS Digital сообщила о запуске проекта по поиску пропавших в дни массовых протестов в стране — «Исчезнувший человек». Власти Казахстана еще не озвучили точных данных о погибших и пропавших без вести в январе.

Заявку принимает выделенная группа операторов колл-центра 1414, которые сразу передают ее в органы внутренних дел для последующих поисковых работ, — говорится в пресс-релизе.

В компании объяснили, что среагировали на частые сообщения о розыске пропавших без вести в эти дни.

Точных данных о погибших и пропавших без вести в январе пока нет. Официально власти сообщали о 17 погибших и около ста пострадавших сотрудниках полиции, Нацгвардии и военных, данные о жертвах среди гражданского населения по-прежнему не озвучивались.

Также 13 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана и Министерство цифрового развития запустили сайт stopterrorism. kz, с помощью которого будет производиться сбор и фиксация улик, а также «идентификация преступников по видеозаписям».

Очевидцев мародерства и других преступлений призывали загружать на этот ресурс видео- и аудиозаписи, а также фотографии, которые могли бы быть полезны следствию. В пресс-службе Генпрокуратуры заверили, что это можно сделать анонимно.

Итоги протестов

Ситуация в Казахстане стабилизировалась. Президент назначил новое правительство, в котором около 80% министров сохранили портфели. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев анонсировал вывод войск ОДКБ через 10 дней и приехал в Алматы.

Власти ввели чрезвычайное положение с 5 по 19 января по всей территории Казахстана после того, как протесты с требованием снижения цен на газ и проведения реформ переросли в беспорядки.

Президент Токаев 6 января обратился к главам государств ОДКБ с просьбой помочь в преодолении «террористической угрозы», после чего организация направила в страну несколько тысяч военных. 11 января президент объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане. Вывод войск должен начаться 13 января.

По данным властей Казахстана, во время январских событий были повреждены 53 административных здания в восьми регионах страны. Больше всего пострадал город Алматы, где, по официальным данным, были повреждены или разрушены 166 объектов.

10 января во время онлайн-саммита ОДКБ Токаев назвал последние события в стране «попыткой государственного переворота» с участием «террористов, в том числе иностранных». Какие страны он имеет в виду — не уточнил. По данным МВД Казахстана, после протестов и беспорядков задержаны 9,9 тыс. человек, открыли сотни уголовных дел.