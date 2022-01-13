Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Штормовое предупреждение объявили в Украине на четверг, 13 января.

Погода ухудшится в западных областях. Ожидаются порывы ветра 15−20 м/с. Из-за непогоды объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства и в нарушение, а на отдельных участках дорог и прекращения движения автотранспорта. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сильный ветер прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Напомним, ранее синоптики обещали, что погода в Украине 13 января будет облачной с прояснениями, в северных и центральных областях обещали небольшой снег, а на западе — дожди с мокрым снегом.